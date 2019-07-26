Trabzonspor - Parma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avusturya'nın Linz şehrinde yaptığı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kamptaki 3'üncü hazırlık maçında yarın İtalya'nın Parma takımıyla karşı karşıya gelecek.

20 Temmuz'da Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve burada Haladas ile Hoffenheim ile iki hazırlık maçı oynayan Trabzonspor, 5 günlük yoğun çalışma programının ardından bugün çalışmalarına ara verdi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo-mavililer, yarın TSİ 19.30'da Ottensheim kasabasında Parma ile karşılaşacak. Trabzonspor - Parma maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

SADECE MIKEL EKSİK

Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da kadroda da toparlanmaya başladı. Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın da dün kampa dahil olmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin olan Mikel'in takıma Trabzon'da katılacağı ve burada kendisi için de imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

KAMP SONA ERİYOR

Bu arada günü izinli geçirecek olan ve yarın Parma ile hazırlık maçı oynayacak olan Trabzonspor, 28 Temmuz günü yapacağı çalışmaların ardından 29 Temmuz'da da Verona takımı ile oynayacağı hazırlık maçı sonrası Avusturya kampını tamamlayıp Trabzon'a dönecek.