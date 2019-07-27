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'tan tatsız prova! Beşiktaş Eibar'a mağlup oldu

hazırlıklarını 'da sürdüren hazırlık maçında Eibar'la mücadele etti. ekiplerinden Eibar'la oynadığı mücadelede siyah beyazlı ekip 2-0 mağlup oldu. Eibar'ın golleri 36'da Garcia, 80'de de Nano'dan geldi. İşte Beşiktaş Eibar mücadelesinin önemli anları.

Giriş Tarihi: 27.7.2019 20:18 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 20:19
Beşiktaş'tan tatsız prova! Beşiktaş Eibar'a mağlup oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Eibar'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar..

İlk 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

36' Eibar, Kike Garcia'nın attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

42' Maçtaki şiddetli yağmur iki takım oyuncularının futbol oynamasını zorlaştırıyor.

İlk yarı 1-0'lık Eibar üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

80' Utku Yuvakuran, oyun kurmakta gecikince Nano pres yaptı ve ayak sokarak topu ağlara göndermeyi başardı. Genç kaleci Utku'dan büyük hata...

Beşiktaş'ın Eibar maçı 11'i:

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Tyler Boyd, Quaresma ve Güven Yalçın

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Beşiktaş'tan tatsız prova! Beşiktaş Eibar'a mağlup oldu
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