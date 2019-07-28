Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fatih Terim’den Ali Koç’a jet yanıt

Fatih Terim’den ’a jet yanıt

Galatasaray Fatih Terim, Başkanı 'un kendisi hakkında 'den aldığı tazminatla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Fatih Terim’den Ali Koç’a jet yanıt
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda kendisi hakkında TFF'den aldığı tazminatla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Tecrübeli çalıştırıcı sosyal medyadaki mesajında, "Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür! Aramızda hâlâ anlamayanlar varmış. O zaman bir kez daha..." ifadesini kullanarak şampiyonluk sonrası paylaştığı ve "Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Benzer başarılarımız da yok. Rütbemiz de farklı. Hak yiyip, gak diyenlere, gecemizi gündüzümüze karıştırıp, inancımızı daha çok artıranlara, tekrar geçmiş olsun" dediği videodan kısa bir bölümü yayınladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim’den Ali Koç’a jet yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN