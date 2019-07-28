Galatasaray - Bordeaux (Canlı)

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray, Bordeaux ile özel maçta karşılaşıyor. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, TSİ 17.30'da başladı. Galatasaray - Bordeaux maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

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GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Sarı kırmızılı takımın, Bordeaux maçındaki ilk 11'i şöyle:

Okan Koçuk, Mariano, Marcao, Ahmet Çalık, Nagatomo, Ryan Donk, Atalay Babacan, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Adem Büyük, Ryan Babel

GALATASARAY İLE BORDEAUX 5 KEZ KARŞILAŞTI

Bordeaux, 20 takımlı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

MARİANO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmişti.