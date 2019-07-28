Galatasaray - Bordeaux (Canlı)

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray, Bordeaux ile özel maçta karşılaşıyor. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, TSİ 17.30'da başladı. Galatasaray - Bordeaux maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.
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Sarı kırmızılı takımın, Bordeaux maçındaki ilk 11'i şöyle:
Okan Koçuk, Mariano, Marcao, Ahmet Çalık, Nagatomo, Ryan Donk, Atalay Babacan, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Adem Büyük, Ryan Babel
Bordeaux, 20 takımlı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.
Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.
Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmişti.