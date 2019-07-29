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'nin kadrosu belli oldu

'nin kadrosu belli oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Reyes'in de alındığı kadroda izinleri biten Isla ve Dirar da bulunuyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 12:39
Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele edecek Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham'ın katıldığı turnuvaya sarı-lacivertli takım şu isimlerle gidecek:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında bulunan Audi Cup'taki ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Bayern Münih ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu
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