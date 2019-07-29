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'dan dev transfer hamlesi! da devreye girdi

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı çalışmalarla devam eden 'da transferde hareketlilik sürüyor. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen ve bu doğrultuda Ryan Babel, Jean Michael Seri gibi isimleri renklerine bağlayan Galatasaray'da Radamel Falcao'nun transferi için girişimler tüm hızıyla sürerken sürpriz bir hamle daha geldi. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu için girişimlere başladı. Transfer için, sarı kırmızılı kulübün eski yıldızı da devreye girdi.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 19:19
Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Didier Drogba da devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan ve yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen 'da transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden ve benzer senaryoyu bir kez daha yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar Ryan Babel ve Jean Michael gibi yıldızları kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferi için de girişimlerini tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, deneyimli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Didier Drogba da devreye girdi
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