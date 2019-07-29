Galatasaray'dan dev transfer hamlesi! Didier Drogba da devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan ve yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden ve benzer senaryoyu bir kez daha yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar Ryan Babel ve Jean Michael gibi yıldızları kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferi için de girişimlerini tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, deneyimli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.