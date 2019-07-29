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haberi... , Demokratik Kongolu stoperi 'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin Belçika ekibi 'den alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Öte yandan Luyindama'ya 3 sezon boyunca 1 milyon 50 bin Euro ücret ödeneceği belirtildi. İşte son dakika transfer haberi...

Giriş Tarihi: 29.7.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 19:04
Son Dakika: Galatasaray, Christian Luyindama'yı KAP'a bildirdi

Son dakika haberi... Galatasaray, 25 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin Belçika ekibi Standard Liege'den alındığını Kamuyu Aydınlaama Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada Luyindama'ya 3 sezon boyunca 1.050.000 Euro net ücret ödeneceği belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son Dakika: Galatasaray, Christian Luyindama'yı KAP'a bildirdi
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