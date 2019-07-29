Son Dakika: Galatasaray, Christian Luyindama'yı KAP'a bildirdi

Son dakika haberi... Galatasaray, 25 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin Belçika ekibi Standard Liege'den alındığını Kamuyu Aydınlaama Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada Luyindama'ya 3 sezon boyunca 1.050.000 Euro net ücret ödeneceği belirtildi.

?? Boss Luyindama yeniden Galatasaray'da! pic.twitter.com/DqkcZlHoab — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 29, 2019

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."