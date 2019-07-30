Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Atiba & Enzo Roco

BEŞIKTAŞ'TA Atiba Hutchinson şoku yaşandı. Tecrübeli yıldız ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniye tedavi olmak için Avusturya kampından ayrılarak, Belçika'ya gitti. Atiba'nın durumu yapılacak ilk tetkiklerin ardından belli olacak. Öte yandan Eibar maçında sakatlanan Enzo Roco'nun sol baldırında 2. derece kas yaralanması tespit edildi. Roco'nun da iki hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

MEDEL İYİ TEKLİF BEKLİYOR

BEŞİKTAŞ'TA takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri olan Gary Medel, Avusturya'da çalışmalarını sürdürüyor. Şilili futbolcuya birçok talip olsa da henüz oyuncuyu da kulübü de tatmin edecek teklifin gelmediği kaydedildi. 31 yaşındaki ön liberonun da yönetimle yaptığı görüşmede, "İyi bir teklif gelmediği takdirde kalmayı düşünüyorum. Ancak gelen teklifler iyi olursa ayrılırım" dediği belirtildi.

ORHAN AK ÖZÜR DILEDI

BEŞİKTAŞ'TA yardımcı antrenör Orhan Ak, kendisine yönelik tepkilerle ilgili açıklama yaptı. Ak, 4 sene önce yaşanan bir olayda koruma amaçlı gösterdiği reaksiyonun tüm Beşiktaş taraftarına yapılmış bir hareket gibi lanse edildiğini belirtti. O günkü olayda daha soğukkanlı olması gerektiğini ifade eden Orhan Ak, "Keşke bunu yapabilmiş olsaydım. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından da özür diliyorum" ifadesini kullandı.