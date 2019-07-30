CANLI | Bayern Münih - Fenerbahçe

Avrupa'nın önde gelen sezon öncesi hazırlık turnuvalarından olan Audi Kupası'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. 75 bin kapasiteli Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak ve Sport Smart'tan naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE

İlk 11'ler

Bayern Münih: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Jerome Boateng, David Alaba, Thiago Alcantara, Leon Goretzka, Renato Sanches, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Robert Lewandowski

Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Victor Moses, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

Temsilcimizin turnuva için bildirdiği kadro şu şekilde:

Kale: Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan

Defans: Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut

Orta Saha: Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya

Forvet: Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç