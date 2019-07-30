Lille, Yusuf Yazıcı için son kez geliyor

FRANSIZ kulübü Lille, Yusuf Yazıcı aşkından bir türlü vazgeçmiyor. Oyuncu için son olarak Trabzonspor yönetimine, '15 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 15 pay' teklif eden Fransızlar geri çevrilmişti. Bordo-mavililerin 20 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği 22 yaşındaki futbolcuyu almakta kararlı olan Lille yetkililerinin, son bir görüşme için Trabzon'a geleceği öğrenildi.

Trabzon'un yeni sponsoru Vestel

TRABZONSPOR'UN yeni forma sponsoru belli oldu: VESTEL. Bordo-mavili kulüp, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından bu anlaşmayı duyurup şu ifadeleri kullandı: "Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında 'Forma Göğüs Sponsorluğu' konusunda görüşmelere başlanmıştır." Anlaşmanın detayları ise henüz açıklanmadı.

Trabzonspor Obi Mikel'e kavuştu

Trabzonspor'un yaklaşık 1 ay önce 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı John Obi Mikel dün gece Trabzon'a geldi. 32 yaşındaki Nijeryalı orta sahayı havaalanında çok sayıda bordo- mavili taraftar meşalelerle karşıladı. Obi Mikel, taraftarların isteklerini kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.