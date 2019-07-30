Son dakika haberleri! Emre Mor Galatasaray'da

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, genç futbolcunun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.



WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı.



Alonso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı kulüp, Emre Mor için kiralama bedeli olarak Celta Vigo'ya 1 milyon euro ödeyecek. Emre'nin satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro.