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'ın bir süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Celta Vigo'nun genç yeteneği 'un sarı kırmızılı takıma transferi tamamlandı. haberine göre açıklaması Emre'nin menajeri 'dan geldi...

Giriş Tarihi: 30.7.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 16:06
Son dakika haberleri! Emre Mor Galatasaray'da

İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, genç futbolcunun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı.

Alonso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı kulüp, Emre Mor için kiralama bedeli olarak Celta Vigo'ya 1 milyon euro ödeyecek. Emre'nin satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro.

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Son dakika haberleri! Emre Mor Galatasaray'da
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