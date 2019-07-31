Liverpool Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 sezonu hazırlık maçı)

2019-2020 sezonu hazırlık maçları kapsamında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile Fransa temsilcisi Lyon karşı karşıya geliyor. İki komşu ülke takımının bir araya geleceği dostluk maçını izlemek ve keyifli anlara ortak olmak isteyen sporseverler Liverpool Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Liverpool Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar…

LIVERPOOL LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool Lyon hazırlık maçına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;