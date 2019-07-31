Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'dan gitmesi için...

CENK TOSUN DERBİSİ: GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEVREDE

2018 Ocak ayında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun için iki kulüp devrede: Galatasaray ve Beşiktaş.