Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'dan gitmesi için...

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Radamel Falcao ile anlaşan sarı kırmızılılar, Everton'dan Cenk Tosun'u kiralamak için devreye girdi... Galatasaray'daki geleceği yılan hikayesine dönen Mbaye Diagne satışında son aşamaya gelindi... Sarı kırmızılı takımın yeni transferi bugün geliyor... Ve Galatasaray'da istenmeyen o futbolcunun transferinde sürpriz gelişme... İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 31.7.2019 10:59Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 11:00
CENK TOSUN DERBİSİ: GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEVREDE
2018 Ocak ayında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun için iki kulüp devrede: Galatasaray ve Beşiktaş.