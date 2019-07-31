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! 'dan gitmesi için...

'da transferde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... ile anlaşan sarı kırmızılılar, Everton'dan 'u kiralamak için devreye girdi... Galatasaray'daki geleceği yılan hikayesine dönen Mbaye Diagne satışında son aşamaya gelindi... Sarı kırmızılı takımın yeni transferi bugün geliyor... Ve Galatasaray'da istenmeyen o futbolcunun transferinde sürpriz gelişme... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 31.7.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 11:00
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'dan gitmesi için...

CENK TOSUN DERBİSİ: GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEVREDE

2018 Ocak ayında Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya olan ve İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamayan Cenk Tosun için iki kulüp devrede: Galatasaray ve Beşiktaş.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'dan gitmesi için...
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