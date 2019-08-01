Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da stopere ilk aday: Ertuğrul Ersoy

'da stopere ilk aday:

Savunmada Marcao & Luyindama ikilisini yedekleyecek bir stoper arayışında olan ’da ’dan ismi öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 09:39
Galatasaray'da stopere ilk aday: Ertuğrul Ersoy

Yeni sezonda savunma tandemini Marcao - Luyindama ikilisiyle oluşturacak olan Galatasaray'da, bu oyuncuları yedekleyecek takviyeler aranıyor.

Fanatik'in haberine göre; Ahmet Çalık'ı da gözden çıkaran Cim Bom'da, ilk aday Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy.

Edinilen diğer bir bilgiye göre Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak'ın Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'la, Ertuğrul Ersoy transferi için görüştüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın Ertuğrul için 500 bin Euro + Ahmet Çalık teklifi yaptığı ve oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Galatasaray transfer haberleri: Falcao, babasına verdiği sözü tuttu ve Galatasaray'a geldi! O acıklı hikaye...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da stopere ilk aday: Ertuğrul Ersoy
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN