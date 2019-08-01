Galatasaray'da stopere ilk aday: Ertuğrul Ersoy

Yeni sezonda savunma tandemini Marcao - Luyindama ikilisiyle oluşturacak olan Galatasaray'da, bu oyuncuları yedekleyecek takviyeler aranıyor.

Fanatik'in haberine göre; Ahmet Çalık'ı da gözden çıkaran Cim Bom'da, ilk aday Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy.

Edinilen diğer bir bilgiye göre Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak'ın Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan'la, Ertuğrul Ersoy transferi için görüştüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın Ertuğrul için 500 bin Euro + Ahmet Çalık teklifi yaptığı ve oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.