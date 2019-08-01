Spor Toto Süper Lig transfer raporu

Süper Lig kulüpleri yeni sezon öncesinde bonservisi elinde olan oyunculara daha fazla yönelirken, şu ana kadar gerçekleşen transferlerin 71'i bedelsiz olarak kadrolara dahil edildi. Geçtiğimiz yıllarda yüksek bedellerle transfer gerçekleştiren ekiplerimiz 500 bin Euro altı rakamla da 18 oyuncuyu kadrolarına aldı. Süper Lig'de takımlar aldıkları oyuncular için 36.8 milyon Euro harcarken, şu ana kadar sattıkları isimlerden ise 50.3 milyon Euro kazandı. Ekiplerimiz 13.4 milyon Euro artıyla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

GİDERDE 14., GELİRDE 15. SIRADAYIZ

Transferde ince eleyip sık dokuyan Süper Lig ekipleri yaptıkları 36.8 milyon Euro'luk harcamayla Avrupa'da da 14. sırada yer buldu. Listenin ilk sırasını 1.17 milyar Euro'yu transfere harcayan İspanya La Liga ekipleri yer aldı. Takımların elde ettiği gelirde ise ligimiz 50.3 milyon Euro ile 15. sırayı aldı. Bu alanda da ilk basamakta 808 milyon Euro ile yine La Liga ekipleri bulundu.

Sivasspor ile kontratı biten Douglas, Beşiktaş'a bedelsiz olarak geldi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

F.Bahçe, son olarak W.Bremen ile sözleşmesi sona eren Kruse'yi bedelsiz kadrusuna kattı.