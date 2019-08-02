Fikret Orman'dan Orhan Ak tepkisi

"Küçük resme baktığımızda hep negatiflik üzerine çalışıldığını görüyoruz. Büyük resimde mevzu Beşiktaş'ı karıştırmak"

"30-40 kişi açıklama yapıyor, slogan atıyor. Kulübün sahibi taraftardır. Onları temsil eden de seçilmiş yönetim ve başkandır"

"Orhan pırlanta gibi çocuk. Kimin için çalışıyor? Bizim için. Bugün bu olay biter, yarın bir başkası başlar. Çünkü niyetleri iyi değil"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Avusturya kampında düzenlediği basın toplantısının ana maddesi taraftarın antrenör Orhan Ak'a gösterdiği tepkiydi. Orman, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bir büyük, bir de küçük resim var. Küçük resme bakınca hep negatiflik üzerine çalışanlar oluyor. Siteler kurup, insanları örgütlüyorlar. Eibar maçında sahaya inen çocuklar, yanıma geldiler, konuştuk. Yaşları 22-23... Benim 25 yaşımda kızım var. 30-40 kişi gidip stadın önünde açıklama yapıyor, sonra slogan atıyorlar. Beşiktaş'ın sahibi taraftadır. Kim size 25 milyonu temsil etme yetkisi verdi ki? Onları temsil eden, seçilmiş yönetim ve başkanıdır.

4-5 ÇOCUĞU ÖRGÜTLEYİP GÖNDERİYORLAR

BÜYÜK resimde mevzu Beşiktaş'ı karıştırmak, kaos yaratmak. Tarihin en önemli konuşmalarından birini divan toplantısında yapacağım. 4. bitirdiğimiz sezondan sonra bunlar başladı. Daha önceleri böyle şeyler yaşamıyorduk. Beşiktaş'ı karıştırmanın kime ne faydası var. Niçin Orhan Ak'ı istemediğini soruyorum, 'Bilmiyorum' diyor. Bak burada ayyıldız var, biz ülkeyi temsil ediyoruz (Armayı göstererek). 4-5 çocuğu örgütleyip, gönderiyorlar. Çok iyi bir sezon geçirerek şampiyon olacağız. Bu mevzuların kimseye faydası yok. Hocamız ekibiyle geldi, Orhan Ak da pırlanta gibi çocuk. Kimin için çalışıyor? Beşiktaş için.

BİZ DOĞRU OLAN YERDE DURUYORUZ

YAPMAYIN arkadaşlar… Gülelim, mutlu olalım, güzel bir sezon geçirelim. Transferlerimizle daha iyi olalım. Kamp tesislerimiz müthiş, stadımız güzel. İyi şeyler yapalım. Bugün bu mevzu kapanacak, yarın başka bir mevzu başlayacak. Çünkü niyet iyi değil. Kast ettiğim kişiler kendilerini çok iyi biliyor. Son süreçte benim kadar Beşiktaş değerlerine sahip çıkan başkan olduğuna inanmıyorum. Hep ilkesel duruş gösterdik. Beşiktaş, F.Bahçe maçına çıkmadı, bu kararı kim verebilirdi? Biz doğru olan yerde duruyoruz. Genetiğim bu zaten öyle yetişmişim. Beşiktaş'ta mutsuzluk yaratmayın."

HAKEMLERİ BASKI ALTINA ALIRLARSA BİZ DE ALIRIZ

FIKRET Orman, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın üst hakem klasmanına alınmamasına yönelik soru üzerine de net konuştu: "Niye bu adamlar, ceza aldı? Hangi maçları yönetmişler, ne olmuş? Ben sadece tespit yaptım. Sistemin değişmesi lazım. Çünkü bu sistemden kimse memnun değil. Şampiyonu ve düşenleri hakemler belirlediği zaman, marka değerimiz zarar görüyor. Hakemleri algı ve baskı altına almak kulüpleri temsil edenler tarafından yapılmaya başlanırsa biz de yapacağız. Bu tehdit değil. Beşiktaş hep futbolu güzelleştirme derdinde oldu ama bundan zarar görmek istemiyoruz."

BİZ BU ÜLKENIN HER NOKTASINDA VARIZ

FIKRET Orman, son olarak şunları söyledi: "Bizim yolumuz, Beşiktaş'ın yolu. Zaten son forma lansmanında çıkan mottoda söylüyoruz bunları. Biz hak üzerine kurulmuş, mücadele eden, doğru için kurulan bir camiayız. Mutlulukla beslenen, gülen, büyüyen bir camiayız. Kendi doğrularımızla gidiyoruz. Bizim kulübümüzün 22 sporcusu Çanakkale savaşında şehit oldu bu ülkenin tüm noktalarında varız. Biz kendi yolumuzda gideceğiz o tarafa bu tarafa çekmeye çalışanları dikkate almayacağız."

Q7 GITMEK ISTEMEZSE BIR YIL DAHA BURADA

QUARESMA'NIN duygusal birisi olduğunu dile getiren Orman, "Aslında onun tecrübesine sahip ve Türkiye'yi tanıyan birisi, tepkilerden etkilenmemeli. 1 yıl daha sözleşmesi var. Gitmek isterse şartları konuşuruz. İstemezse bir yıl daha burada. Hocasının onu istemediği söyleniyor ama her maçta 11'de oynuyor. Futbolda kesin konuşmamak gerekiyor. Hiçbir şey sümen altında kalmaz, ortaya çıkar. Yeni sezon kadromuzda Dorukhan var ancak menfaatlerimize uyan bir durum olursa değerlendiririz. Bu diğer oyuncularımız için de geçerli" ifadelerini kullandı.

KAPTANLIK HOCANIN VERECEĞİ KARAR DEĞİL

KAPTANLIK konusunun yönetimi ilgilendirdiğini vurgulayan Orman, "Bu hocanın, vesairenin verebileceği bir karar değil. Birinci kaptanımız Burak'ın takımı sahiplenmesi, şampiyonluk arzusu, oyuncular arasındaki saygısı üst düzey. Futbolu burada bırakmak için geldi. Atiba inanılmaz bir sembol, o da ikinci kaptanımız. Gökhan ise üçüncü kaptanımız, hayırlı olsun" dedi.

AK'A ZEYTİN DALI

BEŞIKTAŞ'IN yardımcı antrenörü Orkan Ak, Eibar maçından sonra yaşanan olayların ardından taraftara barış eli uzatmış ve özür dilemişti. Dünkü idmana gelen siyah-beyazlı bir grup taraftar ise Ak'a çiçek verip destek oldu.

KAPTANLIK HOCANIN VERECEĞİ KARAR DEĞİL

KAPTANLIK konusunun yönetimi ilgilendirdiğini vurgulayan Orman, "Bu hocanın, vesairenin verebileceği bir karar değil. Birinci kaptanımız Burak'ın takımı sahiplenmesi, şampiyonluk arzusu, oyuncular arasındaki saygısı üst düzey. Futbolu burada bırakmak için geldi. Atiba inanılmaz bir sembol, o da ikinci kaptanımız. Gökhan ise üçüncü kaptanımız, hayırlı olsun" dedi.