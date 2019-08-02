Son dakika transfer haberi: Deniz Türüç, Fenerbahçe'de

Kayserispor başkanı Erol Bedir'in Deniz Türüç'ün transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıklamasının ardından Fenerahçe de resmi sitesinden bir açıklama yayımladı ve Türüç'ün transferi için Kayserispor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun adı Galatasaray ile de anılıyordu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Bedir A Spor'a yaptığı açıklamada anlaşmayı doğrularken Deniz'e, hangi takımda oynayacağı konusunda karar hakkı verdiklerini ve oyuncunun bugün kendisini arayarak Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını söylediğini belirtti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerde onlara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söylediğini aktaran Bedir, "Rakamlarımızı, şartlarımızı sunmuştuk. Deniz'le anlaşırlarsa telefonda meseleyi çözebileceğimizi deklare etmiştik. Onlar da, büyük camianın büyük yöneticileri, bu manada çok olgun davranmışlardı. Bugünkü konudan sonra başkanla [Ali Koç] konuştum, teğit aldım. 'Anlaştık' dedi, biz de 'Hayırlı olsun' dedik. Detayları, nasıl geliştiğini alan kulübü açıklamak alan kulübe yakışır." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un 2015'in Temmuz ayında 500 bin Euro karşılığında Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'dan transfer ettiği Türüç, sarı kırmızılı formayla görev aldığı 144 maçta 28 gol atıp 24 asist yaptı. 26 yaşındaki oyuncu A Milli Takım formasıyla da 5 maça çıktı.