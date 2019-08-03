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Udinese ile dün oynanan hazırlık maçının ardından ayağında ağrı hisseden 'ın golcüsü , bu sabah kontrol için hastaneye götürüldü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 13:40
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gary Medel endişesi

Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki 3'üncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynanan mücadele sonrası Burak Yılmaz'ın ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları arttı.

Bunun üzerine bu sabah Salzburg'da hastaneye götürülen milli futbolcunun durumu çekilecek MR ve yapılacak tetkiklerden sonra beli olacak.

MEDEL DE TEDAVİ OLUYOR

Öte yandan yine dünkü maçta sakatlanarak oyundan çıkan Gary Medel'in kasıklarında çekme olduğu öğrenilirken, futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün de 2 hafta forma giyemeyeceği belirtilmişti.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gary Medel endişesi
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