Fabien Farnolle'e ırkçı saldırı: Bu ayıp Avrupa'nın

Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Yeni Malatyaspor, kaleci Fabien Farnolle'a yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle sevincini yaşayamadı. Sloven taraftarların çirkin tavrı geniş yankı uyandırırken Avrupa futbolunda ırkçılık son dönemde tırmanışa geçti. Yapılan bir araştırmaya göre futbolda ırkçılığın yüzde 43 oranında artış gösterdiği belirtildi. İslamofobi ve antisemitizm de dahil olmak üzere inanç temelli ayrımcılık vakaları ise yüzde 36'dan 63'e yükseldi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bu arada Farnolle, İnstagram'dan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Farnolle şu ifadeleri kullandı: "Bugün bana desteklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ederim. Irkçılığa karşı göstermiş oldukları tutumdan dolayı en derin saygı ve sevgilerimi iletiyorum."