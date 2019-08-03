Liverpool - Chelsea maçına kadın hakem: Stephanie Frappart

UEFA, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea'yi Vodafone Park'ta 14 Ağustos'ta karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçında, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın düdük çalacağını açıkladı. Geçen ay ABD ile Hollanda arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yöneten 35 yaşındaki Frappart, UEFA'nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

ÇAKIR 4. HAKEM

Geçen sezon Amiens ile Strasbourg arasındaki mücadelede görev alarak Fransa 1. Futbol Ligi'nde maça çıkan ilk kadın hakem olan Frappart'ın yardımcılığını ise Fransız Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal üstlenecek. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise İstanbul'daki mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek.

Türkiye'nin gurur günü

İSVIÇRE'DEKİ Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'ndan dün sevindirici haberler geldi. Milli sporcu Eda Yıldırım, gülle atmada 12,05 metrelik derecesiyle yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşarak altın madalya kazandı. 17 yaş altı kategorisi 400 metre yarışında piste çıkan Muhsine Gezer de 62.23'lük derecesiyle altın madalya aldı. 2011 yılında Van depreminde göçük altında kalarak ölümden dönen Eda Yıldırım, resim öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı gülleyle tarihi bir başarı elde etmiş oldu.

Gloria Kupası tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

BASKETBOL, voleybol ve atletizm branşlarının bir araya geleceği ve bu sene 15 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde Antalya'da 3. kez düzenlenecek olan Gloria Kupası'nın tanıtım toplantısı dün gerçekleştirildi. Kupada, kadın voleybolunda Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve Sırbistan'ın katılacağı turnuva, 15-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye'den Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Teksüt Bandırma ve TOFAŞ'ın, Rusya'dan CSKA Moskova ile Litvanya'dan Zalgiris takımlarının yer alacağı basketbol turnuvası ise 11-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Atletizm branşı da 16 Eylül'de olacak.

Türkiye masa tenisinde bir altın bir gümüş aldı

TÜRKIYE, Karadağ'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda takımlarda birer altın ve gümüş madalya kazandı. Başkent Podgorica'da 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen şampiyonada A Milli Kadın Takımı, finalde Romanya'yı 3-1 yenerek büyüklerde tarihinde ilk kez altın madalyaya ulaştı. Final maçında Sibel Altınkaya 2, Özge Yılmaz da 1 kez rakiplerine üstünlük sağlarken, Ece Haraç ise mağlup oldu. A Milli Erkek Takımı ise, İtalya'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup olarak gümüş madalya aldı.