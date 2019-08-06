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Son dakika: , transferini resmen açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden , Trabzonsporlu 'yı 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 6.8.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 11:42
Son dakika: Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'yı 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Yusuf Yazıcı yeni takımında 12 numaralı formayı giyecek.

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a 16.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Lille Kulübü ayrıca, Yusuf'un 25 maç oynaması halinde 1 milyon Euro daha ödeyecek. Bordo mavililer ayrıca bir sonraki satıştan da %20 pay alacak.

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada anlaşmanın şartları şöyle;

-Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.

-Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.

-Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.

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Son dakika: Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı
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