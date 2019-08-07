Mbaye Diagne geri döndü

G.SARAY'IN satmak için uğraştığı Mbaye Diagne için İngiliz ekibi Aston Villa 10 milyon Euro'luk bir teklifle geldi. Sarıkırmızılılar, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya aldığı oyuncuda zarar etmek istemiyor. Bu nedenle pazarlıklar sürüyor. Bu arada Afrika Kupası'nda Senegal formasıyla mücadele ettiği için ekstra izinli olan golcü futbolcunun tatili bitti ve dün Florya'da çalışmalara başladı. Diagne bu haberi Instagram'ın hikaye bölümünden "Is back" (Geri döndü) notunu düşerek duyurdu. Taraftarlar ikiye bölündü. Bir kısmı git derken diğer kısmı, 'Elde kalırsa küstürmeyelim' düşüncesindeydi.

Erencan'dan 3 yıllık imza

GALATASARAY, Avusturya kampında ortaya koyduğu performansla Fatih Terim'in gözüne giren 17 yaşındaki forvet Erencan Yardımcı ile 2022'de sona erecek 3 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu Panathinaikos, Bordeaux, Augsburg ve Leipzig ile oynanan hazırlık maçlarında forma şansı bulmuştu.