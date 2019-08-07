TFF Süper Kupa sahibini buluyor: Galatasaray - Akhisarspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma atv'den canlı yayınlanacak.