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sahibini buluyor: - Akhisarspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Sezonun ilk kupası bugün atv ekranlarında sahibini buluyor. ile Akhisarspor arasında oynanacak maçı bu akşam 21.30'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan ve hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maç atv'den naklen yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 08:56
TFF Süper Kupa sahibini buluyor: Galatasaray - Akhisarspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen 'da ile Akhisarspor, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin mücadelesine sahne olacak.

Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma atv'den canlı yayınlanacak.

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TFF Süper Kupa sahibini buluyor: Galatasaray - Akhisarspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler
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