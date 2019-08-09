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, Falcao için 'ya gitti

İkinci Başkanı , Kolombiyalı yıldız 'nun transferini bitirmek üzere 'ya gitti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 15:49
Abdurrahim Albayrak, Falcao için Fransa'ya gitti

Galatasaray'da transferin gözdesi Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir oyuncunun kulübü Monaco ile görüşmeleri sürdüren, bugün Ahmet Bulut ile birlikte Nice'e gitti.

Abdurrahim Albayrak, Falcao transferi için Fransa'ya gitti

Transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedildiği, Albayrak'ın Monaco ile son bir görüşme yapmak üzere Fransa'ya hareket ettiği öğrenildi. Uzun süren görüşmelerin ardından Galatasaray'ın 5 milyon Euro bonservis isteyen Monaco'yu 3 milyon Euro'ya ikna ettiği ve Albayrak'ın Fransız kulübüyle ödeme koşulları ile ilgili detayları konuşacağı belirtiliyor.

Albayrak, yolculuk öncesi ise havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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Abdurrahim Albayrak, Falcao için Fransa'ya gitti
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