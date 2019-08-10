İsmail Çipe Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'da forma giyen genç kaleci İsmail Çipe'yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki file bekçi ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'un resmi internet sitesinden İsmail Çipe'nin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"İstikbal Mobilya Kayserisporumuz Galatasaray'dan kaleci İsmail Çipe ile Başkan Yardımcımız Mustafa Bakır ve Yönetim Kurulu Üyemiz Alper Özcan'ın katılımıyla 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz."

8 MAÇTA 11 GOL YEDİ

İsmail Çipe, Okan Kocuk'un gelmesiyle Galatasaray'da 3. kaleci konumuna düşmüştü. Kayserispor ise bu sezon kalesine son olarak Galatasaray'da forma giyen Eray İşcan'ı almıştı ancak genç kaleci sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan İsmail Çipe 11 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapadı.