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haberleri! Fenerbahçe istedi ama alamadı

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertliler, anlaşma yaptığı Kolarov'un transferin sağlama aldı... Tecrübeli sol bek transferden vazgeçerse bakın ne olacak... Fenerbahçe'den ayrılan Martin Skrtel, Atalanta ile anlaştı... Sarı lacivertliler, Miha Zajc için kulüp arıyor... Ve Fenerbahçe'de hücum hattı için gündeme sürpriz bir isim geldi... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 10.8.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 10:01
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe istedi ama alamadı

FENERBAHÇE, KOLAROV TRANSFERİNİ SAĞLAMA ALMIŞ

Fenerbahçe, Kolarov'u perşembe günü İstanbul'a getirmeyi planlıyordu ancak oyuncunun Atletico Bilbao maçında attığı frikik golü tüm planları adeta altüst etti. O golden sonra Roma taraftarı 33 yaşındaki sol bekin takımda kalması yönünde kamuoyu oluşturdu. Kısacası Sırp yıldız golü kendi kalesine attı. cephesi rahat. Çünkü oyuncu görüşmesi için daha önce İstanbul'a geldiğinde kendisi ile ön protokol imzalandı ve anlaşmaya tazminat maddesi konuldu. Buna göre transferden kim vazgeçerse karşı tarafa 500 bin Euro tazminat ödeyecek.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe istedi ama alamadı
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