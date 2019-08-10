Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe istedi ama alamadı

FENERBAHÇE, KOLAROV TRANSFERİNİ SAĞLAMA ALMIŞ

Fenerbahçe, Kolarov'u perşembe günü İstanbul'a getirmeyi planlıyordu ancak oyuncunun Atletico Bilbao maçında attığı frikik golü tüm planları adeta altüst etti. O golden sonra Roma taraftarı 33 yaşındaki sol bekin takımda kalması yönünde kamuoyu oluşturdu. Kısacası Sırp yıldız golü kendi kalesine attı. Fenerbahçe cephesi rahat. Çünkü oyuncu transfer görüşmesi için daha önce İstanbul'a geldiğinde kendisi ile ön protokol imzalandı ve anlaşmaya tazminat maddesi konuldu. Buna göre transferden kim vazgeçerse karşı tarafa 500 bin Euro tazminat ödeyecek.