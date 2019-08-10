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Mathias Jorgensen resmen 'de

, Huddersfield Town forması giyen Mathias 'Zanka' Jorgensen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 19:54 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 20:28
Mathias Jorgensen resmen Fenerbahçe'de

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçen Danimarkalı stoper Zanka, kendisini 3+1 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır. 3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.


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Mathias Jorgensen resmen Fenerbahçe'de
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