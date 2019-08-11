Falcao rakiplere psikolojik ayar verir

Galatasaray'ın transferlerini nasıl buluyorsunuz? Sizce Fatih Terim istediği bölgelere istediği isimleri alabildi mi? Şampiyon lige hazır mı? Falcao'nun transferi Galatasaray ve Türk futbolundaki dengeleri nasıl değiştirir?



LEVENT TÜZEMEN

FALCAO LİGİN HAVASINI DEĞİŞTİRİR

Galatasaray bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adayıdır. 4 büyük kulübün kadro yapılarına baktığımızda Galatasaray'ın şampiyon olan kadrosunun büyük bölümünü koruduğunu görebiliriz. Özellikle Muslera-Mariano-Luyindama-Marcao-Nagatomo'dan oluşan savunmasını korumasının büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Futbolda başarının 3 temel unsuru var: 1- Atan iyi olacak. 2- Tutan kaliteli olacak. 3- Omurga… Omurganın şifresi Fernando'nun yeri mutlaka dolmalıdır. Donk iyi bir jokerdir ama bir Fernando değildir. Hücuma yönelik oynamayı seven Seri'nin iyi bir ön libero ile performansı ve pas yapma kalitesi zirve yapar. Son iki şampiyonlukta Galatasaray önce Gomis sonra Diagne gibi golcülerle zirveyi kucakladı. Üstelik 'atan' konumundaki bu iki golcü hem şampiyonluk yaşadı hem de gol krallığı tahtına oturdu. Tartışmasız Türkiye'deki en iyi kaleci Muslera, Galatasaray'da 'tutan' olarak 8 yılda 5 şampiyonluk gördü, sayısız kupalar kazandı. Şimdi Galatasaray hem lig hem de Avrupa için adeta 'gol için doğmuş' büyük golcü Falcao'yu alıyor. Kafa toplarına hakim, iki ayağını da çok iyi kullanan, gol vuruşu golcü adaylarına ders olacak Kolombiyalı yıldız, ligin havasını değiştireceği gibi rakiplerin de psikolojisine ayar verir. Falcao, Galatasaray taraftarının süksesini artırır. Deplasmanlarda rakip statların ağzına kadar dolmasını sağlar. Eğer Emre Mor da fizik güç olarak 'rakibin içinden geçen' duruma gelirse Galatasaray müthiş keyif verir. Öncelikle Fatih Terim'e sonra da yönetime Falcao ile ilgili önerim var. Türk Telekom'da taraftarın da katılacağı bir imza töreni düzenlemek akıllıca olur. Yıldız golcü için özel uçaklar, helikopterler, limuzinlerle ekstra gövde gösterisi takım içinde tepki yaratabilir. Örnek olarak Jardel'i verebilirim. 2001'de Avrupa gol kralı olarak G.Saray'a büyük paralarla gelen Brezilyalı golcü, şatafatlı karşılama sonucu takımın tepkisini çekmişti.



GÜRCAN BİLGİÇ

VAN PERSİE'Yİ HATIRLAYIN

Galatasaray en önemli hamleyi takımı koruyarak yaptı. Fazla oyuncu kaybetmeden, iskeleti ellerinde tutarak sadece nokta transferlere odaklandılar. Ama daha sezon biter bitmez bence gereksiz bir santrfor krizi içine girdiler. Diagne'yi hangi nedenden yetersiz görüyorlar bilmiyorum. 30 gol atan bir oyuncuyu satmak için uğraşıyorlar ve transferiyle ilgili netleştiremedikleri bir hayalin peşindeler. Falcao sadece Galatasaray'a değil lige de saygınlık katacak bir isim. Taraftarın heyecanlanması da gelişindeki zorluklar da bu yüzden. Bu oyuncuları Türkiye'ye getirmek çok zor. Para verseniz bile kolay değil. Ancak bir de ayın karanlık yüzü var. Fenerbahçe bunu Van Persie ile yaşadı. Kariyer olarak Falcao'nun çok önünde bir santrfor getirdiler. Ama gönderene kadar da akla karayı seçtiler. Başakşehir'in Arda ile yaşadığını, Fenerbahçe'nin Van Persie ile edindiği tecrübeyi veya Galatasaray'ın Lincoln yansımalarını unutmamak gerek. Çok para alan oyuncu eğer maç kazandırmazsa aldığı para kartopunu çığa dönüştürür. Bu nedenle Diagne'nin böyle kolay gözden çıkartılması ve performansı sadece hayal edilen bir oyuncunun transfer edilmeye çalışılması transferde dengesizlik yaratır. Fernando ve Ndiaye'nin yokluğunda Seri-Selçuk ikilisi göbeği tutar mı? Sanıyorum Terim de bunun endişelerini yaşıyor. Çünkü iki ciddi maçta (Panathinaikos, Akhisar) Galatasaray kolay pozisyonlar verdi. Süper Kupa'da da yük Belhanda'nın omuzlarındaydı. Sadece oyuncu kalitesi Süper Lig'de belki problemleri çözer ama daha üst kulvardaki maçlarda sıkıntı yaşarlar.



İSKENDER GÜNEN

EMRE MOR ŞOV YAPAR

Galatasaray geçen sezonun çift kupalı şampiyonu, lig başlangıcında Süper Kupa'nın da sahibi oldu ve 3 kupayla geçen yılı kapattı. Son iki sezonun şampiyonu olmanın verdiği bir öz güven ile lige başlıyorlar. Geçen yılki kadronun 3 önemli oyuncusu (Ndiaye, Fernando ve Onyekuru) takımdan ayrıldı. Yapılan önemli transferler var. Bunları göz önüne getirdiğimizde 3 oyuncunun ayrılmasıyla oluşabilecek boşluğun kapatıldığını düşünüyorum. Benim bu sezon Galatasaray'da en fazla merak ettiğim Emre Mor'un performansı. Olağanüstü yetenekli bir isim olmasına rağmen ne yazık ki sorunlu bir kişilik. Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte yeniden bir doğuş yaşayıp sürdürülebilir bir performans sergilerse Galatasaray'ın bu yılki en önemli transferi olur. Hazırlık maçları gösterdi ki Fatih Terim'in istediği oyuncular transfer edilse de orta alanda ciddi olarak Banega gibi bir beyin görevi yapacak oyuncuya gereksinimi var. Falcao futbolseverlerin beklediği bir isim. Ama bir başka gerçek var ki kulüplerimizin içinde bulunduğu bu borç yükü geçmişte yapılan yüksek transferler sonucunda gerçekleşti. Elde edilen fayda kısa vadede olur ama uzun vadede kesinlikle zarar verir. Eğer Bu kadar yüksek maliyetli oyuncuları transfer ediyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde en az 3 sene gruptan çıkıp bir de çeyrek final oynamak zorundasınız. Bu köprünün altından çok su akacak ama ben şampiyonluk şansını da Trabzonspor ile eşit olarak görüyorum.



FATİH DOĞAN

ASLAN'A SADECE SERİ YETMEZ

Galatasaray, Falcao transferini daha gerçekleştirmeden, hak ettiğinden fazla bir destanlaştırma sürecine girildi. Falcao gelir gelmez, ne yapacağı tam bilinmez ama Diagne- Mitroglou ikilisinden çok daha fazla faydalanacağı kesin. Ancak gördüğüm Falcao'ya bir Drogba etkisi bekleniyor ki bu kolay değil. Falcao eşittir şampiyonluk algısı pompalanıyor. Bu sürecin köpürtülmesi reklam, marketing açısından başarıdır. Ancak şampiyonlukları, başarıları bireylere indirmek, bütün algıyı, pastayı bir kişiye yönlendirmek takım içinde sıkıntılar doğurabilir. Ülkemizdeki bütün takımlarda şu hastalık var; aldığın oyuncuyu abartılı övme. Konumuz G.Saray olduğu için söyleyeyim. 6 ay forvet arayıp son gün 13 milyon Euro bonservis ödeyip yıllığı 2.4'den 4.5 senelik kontrat yapılan Diagne'ye methiyeler düzülmüştü. 6 ay sonra satılmaya çalışılıyor. Ve oyuncu, Falcao sürecini görüp G.Saray kalesine gol atmaya çalışıyor. Transferde ticaretteki kural geçerlidir, satarken değil alırken kazanırsın. G.Saray'dan genç Onyekuru gitti, daha tecrübeli ve verimli Babel geldi. Babel'de ödemelerde sorun yani 'finansal sakatlık' olmazsa sahadaki temposu da katkısı da büyük olur. Seri, Fernando ve Ndiaye'nin yerine kalitesi ve tecrübesiyle çok daha iyi bir isim. Geçen sene kötü geçirilen Şampiyonlar Ligi için de toparlayıcı olur. Ancak 3 kulvar hedefleniyorsa Seri yetmez. Giden Sinan Gümüş'ün yerine iletişim sorunu olan Emre Mor'u almak yüksek riskli bir yatırım. Bunu kârlı bir yatırıma dönüştürecek yegane isimlerden biri Fatih Terim. O yüzden hayırlı olsun. G.Saray'ın kulübesi zayıftı. Jimmy bence oraya alındı. Ancak benzer durumdaki çok iyi tanıdığım Adem bununla yetinmeyecek hırsta ve kalitede... G.Saray'ın her kulvar için hazır olması için bir sol stoper, 6 numara ve santrafor transferi Fatih Terim'in elini güçlendirir. Bu yıl G.Saray şampiyonluk yarışında iddialı olur. Ancak soru şu; G.Saray bu maaşlar ve bütçeyle Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse ne olacak? 'Riva'yı sattık o risk olursa Florya Projesi'ni de satar yine yolumuza devam ederiz' diyenler beri gelsin.

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