Batshuay bombası

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe savunma için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan hücuma alternatif bir oyuncu arıyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi oldu.Chelsea'ye 39 milyon Euro gibi önemli bir bedelle transfer olan Batshuayi, Londra ekibindeki kariyerinin çoğunu kiralık geçirdi.LAMPARD: GİTSİNgibi takımlara kiralananBelçikalı oyuncu, bu sezon ise henüz takımdanayrılmadı. Chelsea'ninForvet rotasyonunu Abraham-Giroudikilisiyle oluşturmayı planlayanBu sezon takımın başına geçen genç menajer,Batshuayi'nin süre alacağı bir takıma gitmesiniistiyor. Chelsea'nin şartı;Zanka testleri geçerse pazartesi sahada... Serdar Aziz'in dönüşü maça yakın belli olacak. Sadık- Jailson ikilisiyle Gazişehir maçına çıkılma ihtimali varenerbahçe'de ilk resmi maça 1 hafta kala savunma problemi halen çözülemedi. Kolarov, Kjaer, Jesus gibi isimler konuşulsa da resmi açıklanma yok. Danimarkalı Zanka'nın imzasıyla bir nebze rahatlayan sarı-lacivertlilerde, pazartesi günü oynanacak Gazişehir maçı öncesinde belirsizlik hakim.Danimarkalı, fiziksel olarak hazır görülürse Gazişehir maçında oynatılacak. Aynı şekilde Serdar Aziz'in durumu da maça az bir zaman kala netleşecek. Fenerbahçe'nin Gazişehir karşısına Jailson-Sadık tandemiyle çıkma ihtimali yüksek. Hasan Ali sakat olduğundan sol bek için Dirar dışında alternatif yok.