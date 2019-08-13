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Batshuay bombası

Sarı-lacivertliler takımının M.United ile oynadığı maçta kadroya alınmayan ’yi kiralamak istiyor

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019
Batshuay bombası
Fenerbahçe savunma için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan hücuma alternatif bir oyuncu arıyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi oldu. Fenerbahçe'nin oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için girişimde bulunduğu öğrenildi. Chelsea'ye 39 milyon Euro gibi önemli bir bedelle transfer olan Batshuayi, Londra ekibindeki kariyerinin çoğunu kiralık geçirdi.

LAMPARD: GİTSİN
Dortmund, Valencia ve Crystal Palace gibi takımlara kiralanan Belçikalı oyuncu, bu sezon ise henüz takımdan ayrılmadı. Chelsea'nin önceki gün 4-0 kaybettiği Manchester United maçında ise kadroda yoktu. Forvet rotasyonunu Abraham-Giroud ikilisiyle oluşturmayı planlayan Chelsea'de menajer Frank Lampard, Batshuayi'nin kiralık ayrılmasına sıcak. Bu sezon takımın başına geçen genç menajer, Batshuayi'nin süre alacağı bir takıma gitmesini istiyor. Chelsea'nin şartı; 1 milyon Euro kiralama bedeli ve maaşın tamamının ödenmesi.

STOPER FALI
Zanka testleri geçerse pazartesi sahada... Serdar Aziz'in dönüşü maça yakın belli olacak. Sadık- Jailson ikilisiyle Gazişehir maçına çıkılma ihtimali var
Fenerbahçe'de ilk resmi maça 1 hafta kala savunma problemi halen çözülemedi. Kolarov, Kjaer, Jesus gibi isimler konuşulsa da resmi açıklanma yok. Danimarkalı Zanka'nın imzasıyla bir nebze rahatlayan sarı-lacivertlilerde, pazartesi günü oynanacak Gazişehir maçı öncesinde belirsizlik hakim. Premier Lig'de son maçına mart ayında çıkan Zanka, bu hafta içerisinde teknik heyet tarafından bazı testlere tabi tutulacak. Danimarkalı, fiziksel olarak hazır görülürse Gazişehir maçında oynatılacak. Aynı şekilde Serdar Aziz'in durumu da maça az bir zaman kala netleşecek. Fenerbahçe'nin Gazişehir karşısına Jailson-Sadık tandemiyle çıkma ihtimali yüksek. Hasan Ali sakat olduğundan sol bek için Dirar dışında alternatif yok.

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Batshuay bombası
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