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haberleri! Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal, ön libero için Fernandinho ya da Luiz Gustavo'dan birini istiyor... Zanka'yı transfer eden Fenerbahçe'ye bir stoper daha... Gündemde Mustafi var... Kiralanması planlanan Ferdi Kadıoğlu için flaş karar... Ve Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu ve 3 yıllık teklif yaptı... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.8.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 11:03
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu

YA FERNANDİNHO YA DA LUİZ GUSTAVO

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takviye yapılmasını şart koştuğu ön libero için tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Tecrübeli hoca, bu bölgeye transferde adı geçen iki isimden birinin alınmasını istedi. Uzun süredir gündemde olan Luiz Gustavo konusunda kulübü Marsilya ile bonservis pazarlıklarına devam eden sarı lacivertliler, Fernandinho için de nabız yoklamaya başlamıştı. Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği 34 yaşındaki Fernandinho ile Sprtif Direktör Comolli'nin temasa geçtiği iddia edilmişti. Gündemdeki diğer isimlerin üstünü çizen Yanal'ın, iki Brezilyalı ön liberodan birinin kısa süre içinde takıma kazandırılması için ısrarcı davrandığı öğrenildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu
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