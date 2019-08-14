Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş karşılaşmasında, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Çekya temsilcisi 'ı konuk edecek. Peki saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 10:05
Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rövanş maçını yarın evinde oynayacak. Bordo mavililer, Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği maçta eleyerek, bu kupada grup aşaması öncesi son eleme turu olan play-off'a yükselmeye çalışacak.

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başladı. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Trabzonspor - Sparta Prag maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Deplasmandan avantajlı sonuçla dönen Trabzonspor, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN