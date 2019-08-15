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'ın Denizli kadrosunda 3 eksik

'ın, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı takımda, böbrek taşı ameliyatı olan Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Kostas Mitroglou ve Valentine Ozornwafor da Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 15:11
Galatasaray'ın Denizli kadrosunda 3 eksik

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği böbrek taşı ameliyatı sebebiyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlayıp, koordinasyon sürat çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, idmanın ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir, sahada adaptasyon ve kondisyon çalışmalarına başlarken, böbrek taşı nedeniyle ameliyat edilen ve evinde istirahat hâlinde olan Sofiane Feghouli antrenmanda yer almadı.

Galatasaray'ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor.

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Galatasaray'ın Denizli kadrosunda 3 eksik
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