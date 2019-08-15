Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Mert Yıldırım, İtalyan devi Roma'ya transfer oluyor

Mert Yıldırım, İtalyan devi 'ya transfer oluyor

İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden , 'in ardından bir Türk oyuncuyu daha renklerine bağlamak üzere. Buna göre İtalyan ekibi Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu 'in transferinde mutlu sona yaklaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 20:39
Mert Yıldırım, İtalyan devi Roma'ya transfer oluyor

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı oluyor. Roma, genç oyuncuyu kadrosuna katmak üzere.

Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı.

Kırmızı siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya yakın olan Roma, oyuncuyla ise anlaştı. Başkent ekibinin önümüzdeki günlerde Mert Çetin transferini resmiyete dökmesi bekleniyor. Mert Çetin'in adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.

Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Mert Yıldırım, İtalyan devi Roma'ya transfer oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN