Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi İngiltere'nin Liverpool takımı oldu. Vodafone Park'ta bir başka İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşan Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü.
Kupayı 1977, 2001 ve 2005'te kazanan Liverpool, 2019'da da bu başarıyı bir kez daha yakaladı. Maçın ardından Liverpoollu futbolcular ve Klopp, stattaki atmosferi değerlendirdi ve hayranlıklarını dile getirdiler.