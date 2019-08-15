Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar

DIVOCK ORIGI

"Biz burada Galatasaray'la oynamıştık. Bugün Beşiktaş Park'ta boy gösterdik. Burada olmak çok özel. İnsanlar burada sporu çok seviyor ve bizi gördüğü için çok mutlu oldular. Bu durum da bizi olumlu olarak etkiliyor. Türkiye'de herhangi bir favori takımım yok. Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu bir lig. Türk insanı da çok kaliteli ve iyi insanlar. Ayrıca yemekler de çok lezzetli"