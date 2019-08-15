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  • Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar

Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar

44. UEFA 'nın sahibi İngiltere'nin takımı oldu. Vodafone Park'ta bir başka İngiliz ekibi ile karşılaşan Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü.

Kupayı 1977, 2001 ve 2005'te kazanan Liverpool, 2019'da da bu başarıyı bir kez daha yakaladı. Maçın ardından Liverpoollu futbolcular ve Klopp, stattaki atmosferi değerlendirdi ve hayranlıklarını dile getirdiler.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 09:38
Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar

44. UEFA 'nın sahibi İngiltere'nin takımı oldu. Vodafone Park'ta bir başka İngiliz ekibi ile karşılaşan Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü.

Kupayı 1977, 2001 ve 2005'te kazanan Liverpool, 2019'da da bu başarıyı bir kez daha yakaladı. Maçın ardından Liverpoollu futbolcular ve Klopp, stattaki atmosferi değerlendirdi ve hayranlıklarını dile getirdiler.

Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar

SADIO MANE

"İnanılmaz bir ortam vardı. 'da oynuyor gibiydik. Her zaman söylüyorum, dünyanın en iyi taraftar grubuna sahibiz. Bazen bizim için hayatı kolaylaştırıyorlar. 11'e karşı 12 oynuyoruz. Sahada bize güç, cesaret veriyorlar. Birlikte bu yolda yürümeye devam edip, yeni başarılar kazanacağız"

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Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar

VIRGIL VAN DIJK

"Buradaki yaratılan atmosferi daha önceden biliyorduk. İstanbul, için harika bir şehir ve umarım bu şekilde devam eder"

Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar

DIVOCK ORIGI

"Biz burada Galatasaray'la oynamıştık. Bugün Beşiktaş Park'ta boy gösterdik. Burada olmak çok özel. İnsanlar burada sporu çok seviyor ve bizi gördüğü için çok mutlu oldular. Bu durum da bizi olumlu olarak etkiliyor. Türkiye'de herhangi bir favori takımım yok. Türkiye Ligi kaliteli ve tutkulu bir lig. Türk insanı da çok kaliteli ve iyi insanlar. Ayrıca yemekler de çok lezzetli"

Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar

JURGEN KLOPP

"Kazandık ve zaferimizden dolayı kendimi iyi hissediyorum. Bu başarı sadece bana ait değil. Bu, tüm kulübü ve bu kulübü sevenlerin bir başarısı. Stattaki atmosfer harikaydı. Seyirci sayısını bilmiyorum ama İstanbul'da bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Burası bizim için özel bir yer."

Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar
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Liverpoollu futbolcular ve Klopp tribünlere hayran kaldılar
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