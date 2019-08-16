Denizlispor-Galatasaray | CANLI

Son şampiyon Galatasaray, bu sezonun ilk maçına Denizlispor deplasmanında çıkıyor. Ligin yeni ekibi Denizlispor iyi bir başlangıç yapmak isterken, bu sezon yine şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, ilk haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Sabah.com.tr olarak Denizlispor Galatasaray canlı takip seçeneğini sizler için hazırladık.

DENİZLİSPOR GALATASARAY İLK 11'LER:

Denizlispor: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Belhanda, Jimmy, Babel, Diagne.

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Denizlispor - Galatasaray karşılaşması 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yöneyecek.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.

DENİZLİSPOR 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Denizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.