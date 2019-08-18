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Süper Lig'de ilk hafta maçında , 'u konuk ediyor. 21.45'te başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.8.2019 21:02 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 21:44
CANLI | Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. 21.45'te başlayan ve Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Cem Hanoğlu yapıyor. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR 0-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Robin, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Soner, İrfan Can, Visca, Elia, Demba Ba

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CANLI | Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
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