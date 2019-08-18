Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'ye kiralık sol bek!

FENERBAHÇE KRUNİC'İ ELİNDEN BÖYLE KAÇIRDI

Geçen sezon kötü bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de bu sıkıntının artçıları devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz Ocak ayında bir orta saha oyuncusu almak için Empoli ile masaya oturmuş, görüşmenin ana konusu Miha Zajc olsa da aynı şartlarda Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'i de kadrosuna katabilme fırsatı bulmuştu. Fenerbahçe, iki oyuncuyu da masaya yatırınca, Sloven Milli Takımı'nda görev yapması nedeniyle Zajc ön plana çıktı. Fakat oyuncu beklenen performansı gösteremedi. Fenerbahçe şu an iyi bir teklif gelmesi halinde Sloven futbolcuyu elden çıkarmak istiyor.