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haberleri! Fenerbahçe'ye kiralık sol bek!

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı lacivertliler, Milan'a transfer olan Rade Krunic'i elinden bakın nasıl kaçırdı... Önlibero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Josef De Souza var... Frey'i Nürnberg'e kiralayan sarı lacivertlilerde sırada Diego Reyes var... Ve Fenerbahçe yeni sol bekini sonunda buldu... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 18.8.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 16:52
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'ye kiralık sol bek!

FENERBAHÇE KRUNİC'İ ELİNDEN BÖYLE KAÇIRDI

Geçen sezon kötü bir dönemi geçiren Fenerbahçe'de bu sıkıntının artçıları devam ediyor. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz Ocak ayında bir orta saha oyuncusu almak için Empoli ile masaya oturmuş, görüşmenin ana konusu Miha Zajc olsa da aynı şartlarda Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'i de kadrosuna katabilme fırsatı bulmuştu. , iki oyuncuyu da masaya yatırınca, Sloven Milli Takımı'nda görev yapması nedeniyle Zajc ön plana çıktı. Fakat oyuncu beklenen performansı gösteremedi. Fenerbahçe şu an iyi bir teklif gelmesi halinde Sloven futbolcuyu elden çıkarmak istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'ye kiralık sol bek!
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