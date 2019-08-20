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Son dakika haberi: , transferinde sona geldi

Süper Lig'in ilk haftasında aldığı 3-0'lık Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran , İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen 'nun transferi için İngiliz ekibi ile anlaşma sağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 23:37 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 23:39
Son dakika haberi: Beşiktaş, Kevin N'Koudou transferinde sona geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta oldukça hareketli saatler yaşanıyor.

Sol açık için düşünülen ve görüşmelerin sürdüğü Konoplyanka ile daha önce prensipte anlaşılmasına rağmen resmi görüşmelerde oyuncunun artan istekleri dolayısıyla bu transferi askıya alan Beşiktaş, başka bir oyuncuya yöneldi. İki gündür İngiltere'de olan başkan Fikret Orman, bizzat yaptığı görüşmeler sonrası Tottenham ile Kevin N'Koudou'nun transferinde anlaşma sağladı.

Bir sezon kiralanacak olan 24 yaşındaki Fransız oyuncunun kariyerinde Tottenham'ın yanı sıra Nantes, Marsilya ve Monaco gibi takımlar da bulunuyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş, Kevin N'Koudou transferinde sona geldi
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