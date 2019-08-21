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, %40 indirimli yeni sözleşmesini imzaladı

'de yıllık ücretinde yüzde 40 oranında indirime giden , yeni sözleşmesine imza attı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 16:17
Alper Potuk, %40 indirimli yeni sözleşmesini imzaladı

Fenerbahçe'de kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında indirime giden Alper Potuk, bu kapsamda yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktör Damien Comolli de hazır bulundu. Bu imzayla Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar Fenerbahçe ile devam eden mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak yenilendi.

Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, "Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız" diye konuştu.

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Alper Potuk, %40 indirimli yeni sözleşmesini imzaladı
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