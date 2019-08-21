Beşiktaş'ın Nkoudou için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu
Kadrosuna bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Tottenham Hotspur'da forma giyen Georges-Kevin Nkoudou'yu kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürülmüştü. Fransız basını, bugün söz konusu transferin detaylarını paylaştı.
Giriş Tarihi: 21.8.2019 15:53Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 15:55
Kadrosuna bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Yevhen Konoplyanka'dan vazgeçerek Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Georges-Kevin Nkoudou'yu kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürülmüştü.