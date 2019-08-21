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'ın Nkoudou için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu

Kadrosuna bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen 'ın Tottenham Hotspur'da forma giyen Georges-Kevin Nkoudou'yu kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürülmüştü. Fransız basını, bugün söz konusu transferin detaylarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.8.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 15:55
Beşiktaş'ın Nkoudou için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu

Kadrosuna bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen 'ın Yevhen Konoplyanka'dan vazgeçerek Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Georges-Kevin Nkoudou'yu kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürülmüştü.

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Beşiktaş'ın Nkoudou için ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu
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