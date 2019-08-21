Radamel Falcao, Galatasaray'a cuma imza atıyor! İşte alacağı ücret

1. BUGÜN-yarın KAP açıklaması yapılması planlanan Falcao, yarın İstanbul'a bekleniyor.

2. SERI ve Nzonzi transferlerini gerçekleştiren menajer Özgün Koyutürk, Fransa'daki bağlantılarını Falcao için de kullandı. Menajer Ahmet Bulut'un da devreye girmesiyle Monaco'nun Kolombiyalı golcü için Galatasaray'dan bonservis talep etmeyeceği öğrenildi.

3. BEN Yedder'in ardından bir forvet daha arayan Monaco, İnter'in yıldızı İcardi'den olumlu sonuç alamasa da Slimani hamlesi yaptı. Falcao'dan ümidi kesen Fransızlar, 33 yaşındaki golcüyü bu hafta Galatasaray'a yollayacak.

4. FALCAO yarın ya da en geç cuma günü İstanbul'a gelirse Galatasaray'la cumartesi idmana çıkacak ve büyük olasılıkla pazar akşamı oynanacak Konyaspor maçında kulübede olacak. Gelişte rötar olursa, Kolombiyalı golcü Konyaspor maçında locada oturacak ve haftaya Kayseri deplasmanında sarı-kırmızılı formayı giyecek.

5. KULÜP yetkilileri, Eren Derdiyok'un takımdan ayrılmasıyla boşa çıkan 9 numaralı formayı Falcao'ya ayırdı.

İLK YIL 4 MİLYON 750 BİN EURO ALACAK

GALATASARAY'IN Kolombiyalı golcüye ödeyeceği ücret şekillendi. Sarıkırmızılılar 3 yıllık imza attıracağı Falcao'ya 2019-20 sezonu için 4 milyon 750 bin Euro 2020-21 sezonu için 5 milyon Euro 2021-22 sezonu içinse 5 milyon 250 bin Euro olmak üzere toplam 15 milyon Euro ödeyecek. Sözleşmede bol miktarda bonus da yer alacak. Böylece Kolombiyalı golcünün Galatasaray'dan kazandığı ücretin yıllık 7 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

ISLAM SLIMANI'DEN ASLAN'A ASİST!

Ben Yedder'i almasına rağmen Falcao'yu bir türlü bırakmayan Monaco, ikinci forvet olarak Islam Slimani'yi de renklerine bağlayınca Kolombiyalı golcünün yolu tamamen açıldı. Geçen sezon Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ve Leicester'a geri dönen ancak İngiltere'de de istenmeyen Slimani'ye, Sporting Lizbon'dan eski hocası Leonardo Jardim sahip çıktı. Cezayirli oyuncu, dün Fransız ekibi ile resmi sözleşmeye imza attı.

DİAGNE'NİN YEDEĞİ MARTIN LINNES!

SENEGALLI golcü elde kalırsa, Linnes'le yollar ayrılacak. Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanan, Seri-Emre Mor-Nzonzi üçlüsü için kulüplerine kiralama bedelleri ödeyen Galatasaray'ın kasasına sadece Fernando'dan para girdi. Şu an FFP'ye takılan ve minimum 2.9 milyon Euro'luk satış yapması gereken sarı-kırmızılı yönetim, sorunlu forveti Diagne'ye bir türlü kulüp bulamıyor. Suudi Arabistan pazarında beklenen hareket gerçekleşmezken, Diagne ırkçılık yüzünden Rusya'yı istemiyor. Satışın gerçekleşmeme ihtimaline karşılık Linnes gündeme alındı. Sağ bekte Mariano ve Şener gibi alternatiflere sahip sarı-kırmızılılar, son çare olarak Linnes'i satıp FFP engelini aşmayı planlıyor.

NAGATOMO DİREKTEN DÖNDÜ!

FIORENTINA ile 10 gün önce İtalya'da hazırlık maçı oynayan Galatasaray'ın sol beki Yuto Nagatomo'ya sürpr iz bir teklif geldiği ortaya çıktı. Fiorentina cephesi uzun yıllar İnter'le İtalya'da boy gösteren Nagatomo için nabız yokladı. Ancak hem Japon oyuncu hem de Galatasaray bu transfer ihtimaline olumlu yaklaşmadı ve pazarlığa oturmadı. Forvet takviyesine yoğunlaşan sarı-kırmızılı kulüp, sol bek için transfer operasyonu düşünmüyor.

OZORNWAFOR KAYSERİSPOR'DA

G.SARAY 300 bin Euro bedelle Enyimba'dan 4 yıllığına renklerine kattığı 20 yaşındaki yeni stoperi Ozornwafor'u Kayserispor'a 1 yıllığına kiraladı. Yabancı sayısı böylece 14'e indi. Bu arada stoper için sarı-kırmızılıların Alman ekibi Mainz'ın kadrosunda yer alan Ahmet Gürleyen'le ilgilendiği öğrenildi.?