Serbest Kürsü: Sabah yazarları Süper Lig'in ilk haftasını yorumladı

Murat Özbostan: Fenerbahçe savaştı, mücadele etti ve kazandı. Geçen sezon bunların hiçbiri yoktu. Kadıköy'de rüzgâr artık böyle eser. Bu da diğer takımların kâbusu olur.?

Gürcan Bilgiç: Sarı-lacivertlilerde geçen yıl oyuncu kalitesi diplerdeydi. Bu sezon doğru oyunculara giderek kaliteyi yükselttiler. Emre gibi ekstra bir oyuncuyu da orta sahaya koydular

Levent Tüzemen: Fenerbahçeli oyuncuların performansını analiz edersek, başta Emre Belözoğlu olmak bütün oyuncular zihinsel olarak kazanmak için müthiş motive olmuştu.

SORULAR

1. F.BAHÇE sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve Gazişehir karşısında 5-0'lık galibiyet elde etti. İlk haftanın lideri olan sarılacivertli ekibi nasıl buldunuz?

2. SON şampiyon Galatasaray, ligin ilk maçında Denizlispor'a 2-0 yenildi. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz, takımın eksikleri nelerdi?

3. BEŞIKTAŞ, Sivas deplasmanında ağır bir mağlubiyet yaşadı. Camia ve taraftarda mutsuzluk hakim. Sizce Beşiktaş'ın acil olarak nelere ihtiyacı var?

4. TRABZONSPOR Avrupa'da yoluna devam ediyor. Lige de Kasımpaşa beraberliğiyle başladı. Bordo-mavililer, dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge'i de kadrosuna katmak üzere. Trabzonspor'un bu kadrosuyla ligdeki şansı ne olur?

GÜRCAN BİLGİÇ: Herkes altı gollü Bayern maçına odaklandı ama Real Madrid'e üç gol atan bir takımları olduğunu göz ardı etti. Hücum oyununda çok problemleri olan bir takım değillerdi. Geçen yıl oyuncu kalitesi diplerdeydi. Bu sezon doğru oyunculara gittiler, kaliteyi yükselttiler, Emre Belözoğlu gibi de ekstra bir oyuncuyu da orta sahaya koydular. Aynı oyun ama farklı bir sonuç aldılar. 5 golün üstüne de çıkabilirlerdi. Zaman Fenerbahçe için de gerekiyor. Her şeyden önce taraftarının takımdan ve sahadaki iyi niyetten vazgeçmeden, desteğini sürdürmesi gerek.

MURAT ÖZBOSTAN: Müthiş bir havayla başladılar. Önemli olan galibiyet ve iyi futboldu. Savaştı, mücadele etti ve kazandı. Geçen sezon bunların hiçbiri yoktu. Kadıköy'deki bu rüzgâr bundan sonra böyle eser. Bu fırtına da diğer takımların kâbusu olur. Daha çok 5 farkla biten skorlar görürüz.

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin farklı galibiyetini Gazişehir'in yeni kurulan bir takım olmasına bağlamak yanlış olur. F.Bahçeli oyuncuların performansını analiz edersek, başta Emre Belözoğlu olmak herkes zihinsel olarak kazanmak için müthiş motive olmuştu. Takım savunması ve yardımlaşma üst düzeydeydi. Kaptan Emre dahil tüm oyuncular rakibe müthiş bir baskı kurdu. Gazişehirli oyuncular yüzlerini Fenerbahçe kalesine dönemedikleri gibi ikili mücadeleleri hiç kazanamadılar. Oyunun, topun, temponun ve mücadelenin tek hakim i Fenerbahçeli futbolcular oldu.

İSKENDER GÜNEN: Gazişehir Gaziantep, ligin yeni takımı. Yeni bir teknik adam ve birbirini tanımayan oyuncular. Bu maçı ölçü almak doğru olmaz. Ama bir başka gerçek var ki, Fenerbahçe geçen sezondan farklı bir yapıda. Hücum bölgesinde oynayan Moses, Vedat Muriqi, Rodrigues ve Kruse birbirlerini tamamlayan oyuncular. Orta alanda Emre'nin lider kimliği ve de Ozan'ın kendi kalitesine yakın oyunu eklenince geçen yıla göre çok daha olumlu işler ortaya çıktı. Yalnız savunmanın sol kenarı ve de orta bölgesine bir takviye gerekiyor.

FATIH DOĞAN: F.Bahçe'ye bu galibiyet ilaç gibi geldi ama sorunlarını çözmeye yetmez. Zanka'nın yanına bir stoper, bir sol bek ve sol açık, ayriyetten sahanın en iyisi Muriqi ile yarışacak bir forvet şart. Çok iyi oynayan Emre Belözoğlu, Ozan ve Tolga bu maçta ihtiyaç yok hissi uyandırsa da Topal'ın yerine ya Jailson'da karar kılıp yürüyecek ya da o bölgede Gustavo gibi güçlü bir figür sahaya sürecek.

TERİM, ASLAN'I BAKIMA ALMALI

TÜZEMEN: Fatih Terim'in G.Saray'ı bakıma sokması gerekiyor. Çünkü takımın her tarafından çatlak sesler geliyor. Luyindama-Marcao ikilisinden Seri'ye, Belhanda'ya, Jimmy'ye kadar herkes disiplinden ve sorumluluk duygusundan uzak, kafasına göre takılıyor. Terim'in Donk ile başlamaması hataydı. Jimmy-Babel ile kanatları hızlı kullanamazsın. Emre Mor'u ilk onbirde sahaya sürmek hücuma çubukluk ve hız kazandırırdı. Nzonzi, fiziğiyle orta alandaki zaafiyeti giderecektir. Sayesinde top kontrolü ve tek pası müthiş olan Seri öne doğru oynayacak ve hücuma zenginlik katacaktır. G.Saray'ın oyun hafızası ve hücum lideri Feghouli'yi Denizli'de en çok Belhanda aradı. Fas-Ceyazir pas ortaklığı son şampiyonlukta ön plana çıktı

ÖZBOSTAN: B.Münih ve Barcelona da puanlar kaybetti. Dolayısıyla Galatasaray'ın Denizli'de puan kaybetmesi sürpriz değil. Ortalığı herkes gereksiz şekilde yangın yerine çeviriyor. Galatasaray zaten iki yıldır deplasmanlarda kötü sonuçlar alıyordu sanki ortada bir sürpriz var. Bu durum düzelir. Falcao ve Nzonzi'nin ilaç gibi geleceğini düşünüyorum

BİLGİÇ: Orta sahanın göbeğini (Fernando – Ndiaye) kaybedip, Onyekuru'nun temposundan da yoksun kalınca, geçen senenin oyun alışkanlıklarından da uzaklaştılar. G.Saray takım olarak oyuna hükmedemedi, "kazanacağım" mesajını da veremedi. Geriye düştükten sonra bile maça asılmak adına agresif görüntüden uzaklardı. Yenilgiden bile büyük bir tehlike bu. Her futbolcu diğerinden bir şeyler yapmasını bekliyor ki, bu ortaya "kaçan" takım çıkartır. Nzonz i de çözüm olmaz, gelirse Falcao da.

DOĞAN: Fatih Terim ve istifa edip geri dönen Hasan Şaş olmayınca G.Saray teşbihte hata olmaz "Asiti kaçmış gazoz" gibiydi. Kadronuzda iyi isimler olsa da Fatih Terim'in kenarda olmasının ne kadar önemli olduğunu gördük.

AVCI'NIN SORUNU DOKU UYUŞMAZLIĞI

Avcı'nın yaşadığı doku uyuşmazlığının ortadan kalkması için zamana ve transfere ihtiyaç var

DOĞAN: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı doku uyuşmazlığı yaşıyor. Bunun ortadan kalması için hâlâ zamana ve transferle ihtiyaç var. Buraksız Beşiktaş'ın hücümda ne kadar dağınık, bal yapmayan arı gibi olduğunu gördük. Beşiktaş hem Burak'a acil ihtiyacı olduğu gibi onsuz geçen haftaların ızdırabını dindirecek bir forvete ihtiyacı var.

ÖZBOSTAN: Beşiktaş, Orhan Ak sorununu çözmeden huzur bulamaz. Her maç gerilim yaşamanın alemi yok. Ya Orhan Ak kibarca istifa etsin ya da görevden alınsın. Saha içindeki farklı mağlubiyet ise hiç sürpriz değildi. Yeni oyun düzenine geçmek zaman ister ama Beşiktaş'ta o zaman yok. Dolayısıyla Abdullah Avcı, Şenol Güneş sistemiyle devam ederse kendisi için daha hayırlı olur

BİLGİÇ: Eğer oyuncu grubu üst düzeyden uzaklaşmış, Querasma gibi farklı futbolcular da zamana karşı direnemiyorsa, tek kurtuluşları sistem takımı haline dönüşüp, mevcutların en iyisini yapabileceklerine odaklanmak.

TÜZEMEN: Dalgakıran Atiba'yı Sivas'ta Beşiktaş çok aradı. Türkiye'nin araya ve savunma arkasına en doğru koşuları yapan oyuncusu Burak'ın yokluğu Beşiktaş'ın gol yollarında yetersiz kalmasına neden oldu. Atiba-Burak ikilisinin yokluğunda Ljajic omuzlarına binen yükü taşıyamadı. Beşiktaş'ın acilen bir golcüye ve bir ön liberoya ihtiyacı var.

GÜNEN: Beşiktaş henüz iç barışını gerçekleştiremedi. Maçta da organizasyonsuz bir takım görüntüsündeydiler. Oyuncuların konsantrasyonları hiç yok. Kimse ne yaptığının farkında bile değil. İlk maçta ortaya çıkan gerçek; Beşiktaş'a santrfor, pasör bir orta saha ve bir kanat oyuncusu gerekmekte.

TRABZONSPOR'A YILDIZ LAZIM DEĞİL

GÜNEN: Trabzonspor'da Yusuf'un boşluğu doldurulmuş değil. Yeni transferlerden savunmada Fernandes ve Campi ile ilk kez yan yana oynamasına rağmen olumlu not aldılar. Sörloth ise bu sezon takıma çok fazla katkı yapacağının işaretlerini vermekte. Ama geçen sezon yapılan transferler isabetli olsa da bu sezon yine eskiye dönüş var. Obi Mikel kariyerli bir isim. Fakat kimsenin performansı konusunda fikri yok. Sturridge de ne kadar katkı yapar bilmiyoruz. Trabzonspor'un sönmeye yüz tutmuş yıldız oyunculara değil, potansiyeli yüksek genç yeteneklere gereksinimi var.

BİLGİÇ: Sturridge'den özellikle genç oyuncular için rol model olması ve takımın vizyonunu ileriye taşıması beklenmeli. Bu tip oyuncuların olduğu bir ekip, rakibi de ürkütür. Sturridge sadece sahaya alınan bir oyuncu değildir.