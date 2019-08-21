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haberleri! Beşiktaş'tan sol açığa sürpriz transfer

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi ancak siyah beyazlı takım yeni golcüsünü buldu... Quaresma için gelecek transfer tekliflerine açık olan Beşiktaş'ta, 'e ise sürpriz bir talip çıktı... Ve Konoplyanka'nın değişen talepleri üzeri bu futbolcuya rest çeken siyah beyazlılar sol açık transferi için bakın kimle anlaştı... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:00
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'tan sol açığa sürpriz transfer

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ: STEVE MOUNİE

Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın yanına forvet bakan Beşiktaş yönetimi, aradığı ismi İngiltere'de buldu... Bir süredir görüşme yapılan Everton'dan ve Niasse'de sonuca ulaşamayan siyah-beyazlılar, Huddersfield forması giyen Steve Mounie için çalışma başlattı. görüşmeleri için İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman, 24 yaşındaki Beninli forvetin kiralanması için kulübüyle masaya oturdu. Huddersfield, oyuncu için önce 8 milyon Euro'luk bonservis talep etti. Ancak siyah beyazlılar bu transfer için kiralamanın yanı sıra 6 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifini sundu. Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, başkanın bu transferi bir an önce bitirip hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi istediği kaydedildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'tan sol açığa sürpriz transfer
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