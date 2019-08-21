Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İşte Falcao'nun Galatasaray'dan alacağı maaş
Galatasaray'ın ve Falcao transfer hikayesinde mutlu son çok yakın.... Galatasaraylıların uzun süredir transferini beklediği Monaco'nun Kolombiyalı dünyaca ünlü forvet oyuncusu Radamel Falcao'nun yarın (Perşembe) İstanbul'da olacağı iddia edildi. Öte yandan yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesinin detayları ve alacağı maaş da belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.8.2019 10:14Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 10:17
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Falcao transferinde artık sona gelindi! Falcao'nun Galatasaraylı olması için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, KAP bildirimi eli kulağında...