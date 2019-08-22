TARAFTARA MÜJDE | AEK Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Nijeryalı orta saha John Obi Mikel, Norveçli santrafor Alexander Sörloth, Andusic ve Donis Avdijaj gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor dün akşam İngiliz forvet Daniel Sturridge'nin transferini de açıkladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı eleyen Trabzonspor, play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK'i elerse ülkemizi grup aşamasında temsil edecek. AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? araştırmaları da tüm hızıyla sürüyor; futbolseverlere şifresiz maç izleme müjdesi!