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TARAFTARA MÜJDE | AEK maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden , Play-off turunda Yunan temsilcisi 'yı geçerek gruplara kalmak istiyor. Son olarak Liverpool forması giyen ve kariyerinde iki Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Daniel Sturridge transferini açıklayan Karadeniz ekibinde herkes bu maçı bekliyor. Peki saat kaçta ne zaman yayınlanacak? Futbolseverlerin araştırdığı bu soruların cevapları ve iki takımın muhtemel 11'leri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde...

Giriş Tarihi: 22.8.2019 09:26
TARAFTARA MÜJDE | AEK Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Nijeryalı orta saha John Obi Mikel, Norveçli santrafor Alexander Sörloth, Andusic ve Donis Avdijaj gibi isimleri kadrosuna katan dün akşam İngiliz forvet Daniel Sturridge'nin transferini de açıkladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı eleyen Trabzonspor, play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK'i elerse ülkemizi grup aşamasında temsil edecek. AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? araştırmaları da tüm hızıyla sürüyor; futbolseverlere şifresiz maç izleme müjdesi!

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TARAFTARA MÜJDE | AEK Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?
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