AEK 1-3 Trabzonspor: Maçın röntgeni

1- MAÇA hızlı başlayan AEK, 4. dakikada bulduğu golün yanı sıra ilk 20 dakika içerisinde 4 önemli gol pozisyonu da yakaladı. Rakibin bu baskılı oyununu beklemeyen Trabzonspor, bu dakikalarda ciddi bir afallama yaşadı.

2- ANCAK çabuk toparlanan Trabzonspor, Sosa'nın kaçırdığı penaltıya rağmen rakip kaleyi özellikle duran top organizasyonları ile zorlamaya başladı. Ama bordo-mavili takımda ciddi bir penaltıcı sorunu olduğunu da kesinlikle es geçmemek gerekiyor.

3- 28 ve 44. dakikalarda sahneye çıkan Ekuban, attığı gollerle Sturridge'nin transferinden sonra üçüncü forvet konumuna düşmeyeceğini ve her zaman savaşa hazır olduğunu net bir şekilde gösterdi.

4- AEK takımı yapılan değişikliklere rağmen direnç göstermekte zorlanınca ikinci yarıda oyunun kontrolü tamamen Trabzonspor'un eline geçti. Ekuban ise bu dakikalarda yıldızlaşarak üçüncü golü rakip filelere bıraktı.

5- 3-1'LIK skor Trabzonspor'a gruplara katılmanın yolunu açtı ve öyle görünüyor ki üç yıl aradan sonra katıldığı Avrupa kupalarında çok büyük hedefler peşinde koşacak. AEK belki seviye olarak Trabzonspor'a eşdeğer gibi gözükmese de takımın kazanma arzusu bu ışığı veriyor.

BİZE İNANIN

Ünal Karaman: Daha henüz yazılan bir destan yok. Biz doğru oynamaya çalışıyoruz. Ülkemize önemli bir avantajla dönüyoruz.. Ama hiçbir şey bitmedi

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman farklı skora rağmen temkinli konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Daha henüz yazılan bir destan yok. Biz doğru oynamaya çalışıyoruz. Ülkemize önemli bir avantajla dönüyoruz ama 2 ayaklı maçlarda hiçbir şey bitmiş değildir. Aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor. Son vuruşlarda, son paslarda dikkatli olabilsek daha farklı skor alabilirdik. Oyuncularım yoğun fikstürde yorulmalarına rağmen verdikleri mücadeleden ötürü memnunum. Trabzonspor taraftarları bizlere inanmaya devam etsinler. Düştüğümüz zamanlar olacak. Düşenin yanında olsunlar. Samimi desteklerine devam etsinler."

EKUBAN COŞTU BİR KERE

TRABZONSPOR forması ile bu sezon çıktığı üç Avrupa maçında rakip kalelere 4 gol bırakan Caleb Ekuban, Prag deplasmanı sonrası Atina yolculuğundan da eli boş dönmedi. Ganalı futbolcu, 2-2 biten Sparta Prag mücadelesinde 1 gol bulurken, dün de 3 kritik golle takımı 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

ABDÜLKADİR VE SOSA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM

ATİNA'DA fırtına estiren Trabzonspor'un Ganalı forveti Caleb Ekuban, maçın ardından şu açıklamaları yaptı: "Bizim için çok önemli sonuçtu. İkinci maçtan da iyi bir sonuç olarak turu geçmek istiyoruz. Önemli olan bugün kazanmaktı ve bunu da başardık. Topun üç defa kalenin içinden geçtiğini gördüğünüzde mutlu oluyorsunuz. Maestroya (Sosa) ve Abdülkadir'e (Ömür) bunun için çok teşekkür ederim. Nerede oynadığım önemli değil... Gol attıktan sonra kimse nerede oynadığınıza bakmaz."

'HİSLERİMİN DE ÖTESİNDE!'

BORDO-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Güzel ve turu getirecek bir skor ama maç sahada oynanmadan bitmiyor" dedi. Ağaoğlu, "UEFA Avrupa Ligi bizim için önemli. İnşallah turu geçip iyi bir grupta mücadele ederiz. İyi bir skorla dönebileceğimizi düşünüyorduk ama aldığımız sonuç hislerimizin ötesinde oldu. Bu kadarını beklemiyordum" yorumunu yaptı.

SEYİRCİ YOK DAVETLİ VAR

TRABZONSPOR ile AEK arasında Atina'da ki maç ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Buna rağmen karşılaşmayı Trabzonspor'un misafiri olan 200 kadar seyircinin yanı sıra az sayıda izinli öğrenci de izledi.

ADA'DA GÜNDEM TRABZON

İNGİLİZ forvet Sturridge'in Trabzonspor'a transferi, Ada basınında geniş yer buldu. BBC, bordo-mavililerin başarılı bir operasyona imza attğını yazdı. FOX Sports ise, Sturridge'in kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirtip, transferin bedelsiz olduğunu vurguladı. Haber sitelerinde de bu transfer büyük yankı buldu.

TRABZONSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, son 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 177 gündür bileğini büken olmadı. Bu arada forma giydiği 3 resmi maçta 3 gol atan Fırtına'nın yeni transferi Sörloth, dün ağları havalandıramadı ama çalışkanlığı ile yine tam not aldı.

50

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 50. galibiyetini elde etti. Bordomavililer, Avrupa kupalarındaki 128. karşılaşmasına AEK karşısında çıkarken, 50. kez galip geldi. Avrupa'da 33 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 45 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.