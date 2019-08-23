Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir Fenerbahçe ne zaman?

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Göztepe maçıyla açılacakken, diğer tarafta haftanın en önemli mücadelelerinden bir tanesi de Başakşehir'in stadında oynanacak. Geçtiğimiz yılın ikinci Başakşehir, bu sezon ilk maçına kötü bir görüntü sergilemiş ve sahadan 3-0 yenilgiyle ayrılmıştı. Öteki tarafta Fenerbahçe ise ilk maçında Gazişehir karşısında muhteşem bir performans sergileyerek 5-0'lık farklı skorla kazanmayı başarmıştı. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' Sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de bu sorunun yanıtını sizleri için hazırladık…

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fenerbahçe maçı 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak. Mücadele Başakşehir Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Halil Umut Meler Yönetecek. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz…