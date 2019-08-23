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maçı saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir Fenerbahçe ne zaman?

Süper Lig’in ikinci haftasının en çok beklenen mücadelelerinden bir tanesi de maçı! Geçtiğimiz yıl kötü bir sezon geçiren ve son haftalarda aldığı puanlar ile ligi ancak 6. Sırada tamamlayabilen Fenerbahçe, bu sezonunun ilk maçında Gazişehir karşısında harika bir oyun oynamış ve sahadan 5-0 galip ayrılmayı başarmıştı. Öteki tarafta Başakşehir ise ilk maçında beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi. Bu hafta iki ekibin karşılaşacağı mücadele öncesi ‘ hangi kanalda?’ Ve ‘Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman’ soruları araştırılıyor. İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 23.8.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 12:00
Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir Fenerbahçe ne zaman?

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak olan Beşiktaş Göztepe maçıyla açılacakken, diğer tarafta haftanın en önemli mücadelelerinden bir tanesi de 'in stadında oynanacak. Geçtiğimiz yılın ikinci Başakşehir, bu sezon ilk maçına kötü bir görüntü sergilemiş ve sahadan 3-0 yenilgiyle ayrılmıştı. Öteki tarafta ise ilk maçında Gazişehir karşısında muhteşem bir performans sergileyerek 5-0'lık farklı skorla kazanmayı başarmıştı. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' Sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de bu sorunun yanıtını sizleri için hazırladık…

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fenerbahçe maçı 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak. Mücadele Başakşehir Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Halil Umut Meler Yönetecek. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz…

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Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Başakşehir Fenerbahçe ne zaman?
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