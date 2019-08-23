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'ta kriz sona erdi: istifa etti

taraftarının ‘istenmeyen adam’ ilan ettiği yardımcı antrenör gitti. ile birlikte göreve geldiği günden beri büyük tepki gören Ak, daha önce iki kez istifa etmiş ancak kabul edilmemişti. Sivas deplasmanında yaşananlardan sonra bir kez daha istifa kararı alan 39 yaşındaki antrenöre bu sefer yönetim de onay verdi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019
Beşiktaş'ta kriz sona erdi: Orhan Ak istifa etti

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana tartışma konusu olan yardımcı antrenör Orhan Ak, tepkiler dinmediği için yazılı açıklama yaparak istifa etti. Daha önce de iki kere istifa eden ancak kabul edilmeyen Orhan Ak, bu kez kesin kararlı olduğunu ve geri dönmek istemediğini iletti.

Geçmişte Beşiktaş taraftarlarıyla silahlı bir olaya karışan (Yaklaşık 4 yıl önce Eskihisar Feribot İskelesi'nde Emre Belözoğlu ile Orhan Ak, Beşiktaş taraftarıyla kavga etmiş, bu esnada silah çekildiği iddiaları ortaya atılmıştı) ve FETÖ ifadelerinde adı geçen Orhan Ak'ın artık tepkilerden bunaldığı ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da daha rahat bir ortamda çalışması için istifasını verdiği ifade edildi. Yönetim de jet bir açıklamayla istifayı kabul etti.

FATİH DOĞAN DİYOR Kİ

ORHAN Ak Sivas'ta tribün baskısıyla kulübeden çıkarılınca Abdullah Avcı'ya daha fazla zarar vermemek adına istifasını verdi. Ancak bu istifa taraftar tepkisinden çekinen yönetim için temel bir mesele değil. 'Yani Orhan Ak gitti taraftarla Beşiktaş yönetimi arasındaki buzlar eridi' diyen varsa bir adım öne çıksın. Fikret Orman ile tribünler arasındaki soğukluk Orhan Ak'tan ibaret değil.

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Beşiktaş'ta kriz sona erdi: Orhan Ak istifa etti
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