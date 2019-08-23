Son dakika Falcao-Galatasaray transfer haberi: İspanyollar 'kapandı' diyor, Fransızlar 'görüşecek' diyor...

Falcao konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın transferi için yoğun uğraş verdiği Kolombiyalı golcü için AS Gazetesi'nin haberi sarı kırmızılı taraftarları şok eden türden.

Gazetenin haberine göre Falcao ile Galatasaray arasındaki görüşmeler sonlandı. Ayrıca görüşmelerinin sonlanmasıyla birlikte Valencia'nın da yıldız forvet için yeniden devreye girdiği belirtildi.

L'EQUIPE: GALATASARAY İÇİN GÖRÜŞECEK

Öte yandan Fransız Gazetesi L'Equipe, AS gazetesinde yer alan haberine tersine, Kolombiyalı futbolcunun yönetimiyle bugün Galatasaray için ikinci görüşmeyi yapacağını yazdı.

Falcao ve yönetimin bu konuda daha önce bir görüşme gerçekleştirdiğinin altı çizilirken, Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'un, "Falcao sözleşmesine saygı duymalı" açıklamasının ardından iplerin gerildiği belirtildi.

Falcao'nun Galatasaray ile anlaştığını ve takımdan gitmek istediğini teknik direktörü Leonardo Jardim'e de açıkladığı dile getirilirken, dünya yıldızı golcünün yönetimi ikna etmeye kararlı olduğu belirtildi.

JARDIM: FALCAO OYNAMIYOR, ÇÜNKÜ SAKAT

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ise, "Falcao oynamıyor çünkü sakat. Ayağında ağrısı var. Kulüple ilgili sorunu var ise araya girmek istemem. Ancak şunu söyleyebilirim ki sakat olduğu için kadroda yok" diye konuştu.

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