Falcao transfer haberleri: Galatasaray'ın elinde belge var! Monaco sözünü tutmazsa...

Radamel Falcao transferinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray taraftarı yolunu gözlerken, Fransa'da adeta psikolojik bir savaş devam ediyor. Dün de Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak Kolombiya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Marca Claro'da yer alan habere göre; Falcao'nun elinde Monaco ile imzaladığı 'serbest' kalma anlaşması bulunuyor. Galatasaray ile de anlaşma sağlayan Kolombiyalı yıldız, Monaco'nun son anda 180 derece görüş değiştirmesi sonrası şaşırdı. Fransız ekibi, Falcao'nun yerine benzer kalitede birini bulana kadar izin istedi ancak Kolombiyalı yıldızın kalitesinde ve bütçelerine uygun bir isim bulunamadı.