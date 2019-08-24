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transfer haberleri: 'ın elinde belge var! sözünü tutmazsa...

Taraftarlar heyecanla bekliyor, G.Saray-- üçgeninde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Hem bonservis parası hem de bir golcü daha almayı isteyen Fransız ekibi, G.Saray'ı oyalamaya devam ediyor. Kolombiyalı yıldız, Monaco'ya "14 milyon olan ücretimi 8'e indirdim. Karşılığında bana bonservisim için bedel almama sözü verdiniz. Şimdi niye para istiyorsunuz?" dedi. Fransızlar kulağının üstüne yattı. Öte yandan yıldız oyuncu; Monaco ile imzaladığı iddia edilen 'serbest kalma' anlaşmasını, Fransız ekibinin sözünü tutmaması halinde işleme koyacak.

Giriş Tarihi: 24.8.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 10:51
Falcao transfer haberleri: Galatasaray'ın elinde belge var! Monaco sözünü tutmazsa...

Radamel transferinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. taraftarı yolunu gözlerken, Fransa'da adeta psikolojik bir savaş devam ediyor. Dün de Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak Kolombiya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Marca Claro'da yer alan habere göre; Falcao'nun elinde ile imzaladığı 'serbest' kalma anlaşması bulunuyor. Galatasaray ile de anlaşma sağlayan Kolombiyalı yıldız, Monaco'nun son anda 180 derece görüş değiştirmesi sonrası şaşırdı. Fransız ekibi, Falcao'nun yerine benzer kalitede birini bulana kadar izin istedi ancak Kolombiyalı yıldızın kalitesinde ve bütçelerine uygun bir isim bulunamadı.

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Falcao transfer haberleri: Galatasaray'ın elinde belge var! Monaco sözünü tutmazsa...
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